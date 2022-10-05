В Беларуси в этом году после реконструкции введено в эксплуатацию 9 автозаправочных комплексов. Об этом сообщил начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Леончик.

По его словам, они включают в себя зоны питания и торговые объекты. Также отдельно построено два пункта питания.

«Мы стараемся их посещать, знакомиться с ассортиментом, качеством и удобством», – добавил специалист.

Он обратил внимание, что в Беларуси среднее расстояние между заправками на трассе составляет 40-50 км и строить их чаще не нужно.

«При строительстве заправок мы ориентируемся на установленные скоростные режимы во время движения по автомобильным дорогам, поэтому 40 км – это самое оптимальное и удобное расстояние. Кроме этого, при строительстве моделируются потоки транспорта, учитывается интенсивность движения, привязки к определенному региону и расположение уже существующих заправок», – сказал Сергей Леончик.