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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ В ЭТОМ ГОДУ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 9 АВТОЗАПРАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
11:40 06.10.2022
В Беларуси в этом году после реконструкции введено в эксплуатацию 9 автозаправочных комплексов. Об этом сообщил начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Леончик.
По его словам, они включают в себя зоны питания и торговые объекты. Также отдельно построено два пункта питания.
«Мы стараемся их посещать, знакомиться с ассортиментом, качеством и удобством», – добавил специалист.
Он обратил внимание, что в Беларуси среднее расстояние между заправками на трассе составляет 40-50 км и строить их чаще не нужно.
«При строительстве заправок мы ориентируемся на установленные скоростные режимы во время движения по автомобильным дорогам, поэтому 40 км – это самое оптимальное и удобное расстояние. Кроме этого, при строительстве моделируются потоки транспорта, учитывается интенсивность движения, привязки к определенному региону и расположение уже существующих заправок», – сказал Сергей Леончик.
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