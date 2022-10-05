Более 500 участников выполнили задания первого этапа конкурса «Открывая мир интеллектуальной собственности», который стартовал 1 октября.

Как сообщается на сайте Государственного комитета по науке и технологиям, в конкурсе предусмотрены две дополнительные номинации: «Лучший наставник» и «Лучшая школа». Для участия в последней номинации уже зарегистрировались более 350 школ.

Организаторами конкурса являются Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС), Министерство образования Республики Беларусь, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь и Совет молодых ученых НЦИС.

Следует отметить, что конкурс предполагает совмещение образовательного и соревновательного элементов в целях распространения знаний в сфере интеллектуальной собственности и стимулирования учащихся к прослушиванию предлагаемых лекционных материалов.

Целевой аудиторией конкурса являются учащиеся 9–11 классов учреждений общего среднего образования Республики Беларусь. При этом приветствуется участие в конкурсе учащихся учреждений образования других классов.

С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.