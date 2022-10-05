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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 500 УЧАСТНИКОВ ВЫПОЛНИЛИ ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА «ОТКРЫВАЯ МИР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
11:14 06.10.2022
Более 500 участников выполнили задания первого этапа конкурса «Открывая мир интеллектуальной собственности», который стартовал 1 октября.
Как сообщается на сайте Государственного комитета по науке и технологиям, в конкурсе предусмотрены две дополнительные номинации: «Лучший наставник» и «Лучшая школа». Для участия в последней номинации уже зарегистрировались более 350 школ.
Организаторами конкурса являются Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС), Министерство образования Республики Беларусь, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь и Совет молодых ученых НЦИС.
Следует отметить, что конкурс предполагает совмещение образовательного и соревновательного элементов в целях распространения знаний в сфере интеллектуальной собственности и стимулирования учащихся к прослушиванию предлагаемых лекционных материалов.
Целевой аудиторией конкурса являются учащиеся 9–11 классов учреждений общего среднего образования Республики Беларусь. При этом приветствуется участие в конкурсе учащихся учреждений образования других классов.
С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.
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