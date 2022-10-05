|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ «ВИТЕБСКОБЛИМУЩЕСТВО» В ОКТЯБРЕ ПРОВЕДЕТ 81 АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ГОСИМУЩЕСТВА
10:32 06.10.2022
Комитет «Витебскоблимущество» в октябре проведет 81 аукцион по продаже неиспользуемых объектов госимущества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебском облисполкоме, среди предлагаемых объектов много социальных объектов –предлагается 30 бывших детских садов и школ, из которых 22 объекта выставлены на аукцион с установлением начальной цены равной одной базовой величине. Несмотря на социальную направленность этих объектов, возможно использование их и для организации производственной деятельности.
Из наиболее интересных объектов можно отметить базу отдыха, расположенную в Полоцком районе в живописном сосновом бору.
Сама база отдыха была построена в 1997 году и находится в хорошем состоянии. В ее состав входит домик для отдыхающих, баня, бассейн, гараж, имеется электроснабжение, водоснабжение, канализация, электрическое отопительное оборудование и камин. Объект выставляется уже со снижением цены на 50% – за 75 тыс. рублей.
В октябре на аукцион выставлены 12 Домов культуры, 3 банно-прачечных комбината, 2 кондитерских цеха, 5 административных зданий, 8 магазинов.
Также предлагается к продаже на аукционе один объект историко-культурной ценности – монастырь кармелитов в центре города Глубокое, памятник архитектуры XVIII века, в котором когда-то останавливался Наполеон Бонапарт по пути в Москву. Здание монастыря может быть приобретено 10 октября за базовую величину.
За 9 месяцев этого года комитет «Витебскоблимущество» провел уже 100 результативных аукционов. При этом государственный бюджет пополнился на сумму более чем на 2,6 млн рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 05.10.2022
Курсы в банках
на 06.10.2022
Конвертация в банках
на 06.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте