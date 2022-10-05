Комитет «Витебскоблимущество» в октябре проведет 81 аукцион по продаже неиспользуемых объектов госимущества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебском облисполкоме, среди предлагаемых объектов много социальных объектов –предлагается 30 бывших детских садов и школ, из которых 22 объекта выставлены на аукцион с установлением начальной цены равной одной базовой величине. Несмотря на социальную направленность этих объектов, возможно использование их и для организации производственной деятельности.

Из наиболее интересных объектов можно отметить базу отдыха, расположенную в Полоцком районе в живописном сосновом бору.

Сама база отдыха была построена в 1997 году и находится в хорошем состоянии. В ее состав входит домик для отдыхающих, баня, бассейн, гараж, имеется электроснабжение, водоснабжение, канализация, электрическое отопительное оборудование и камин. Объект выставляется уже со снижением цены на 50% – за 75 тыс. рублей.

В октябре на аукцион выставлены 12 Домов культуры, 3 банно-прачечных комбината, 2 кондитерских цеха, 5 административных зданий, 8 магазинов.

Также предлагается к продаже на аукционе один объект историко-культурной ценности – монастырь кармелитов в центре города Глубокое, памятник архитектуры XVIII века, в котором когда-то останавливался Наполеон Бонапарт по пути в Москву. Здание монастыря может быть приобретено 10 октября за базовую величину.

За 9 месяцев этого года комитет «Витебскоблимущество» провел уже 100 результативных аукционов. При этом государственный бюджет пополнился на сумму более чем на 2,6 млн рублей.