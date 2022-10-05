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ЭКОНОМИКА РБ


АВТОРЫНОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В БЕЛАРУСИ РУХНУЛ В СЕНТЯБРЕ В 10 РАЗ


10:15 06.10.2022

Официальный автомобильный рынок новых легковых автомобилей в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2021 года рухнул в 10 раз и составил всего лишь 374 автомобиля.

Как сообщила Белорусская автомобильная ассоциация (БАА), это на 90,4% меньше сентября 2021 года.

Если смотреть на прошлый год, когда дефицит автомобилей уже ощущался довольно остро, любая массовая марка в одиночку могла продавать до 400 автомобилей в месяц (тот же Volkswagen, Kia или Geely). А в 2019 году – и до 700.

«Нужно понимать, что официальный автомобильный рынок – это поставки автомобилей по официальным каналам от завода – к дилеру. Мы долгое время жили в мире цивилизованных прозрачных поставок, квот от заводов, дилерской сети, закупающей новые машины только напрямую от заводов. В период санкций и постепенного ухода с рынка (или временной «заморозки» деятельности) большинства марок очевидно, что львиная доля нынешних продаж новых (или почти новых, с небольшим пробегом) автомобилей – это те поставки, которые мы называем параллельным импортом, которые закупаются уже по другим каналам и привозятся в Беларусь с усложненной логистикой и другим ценообразованием. Количество таких поставок может в разы превышать официальные. И реальный объем рынка может быть и в два‐три раза выше», - прокомментировал ситуацию Сергей Самойло, член правления Белорусской автомобильной ассоциации, исполнительный директор автомобильного холдинга Атлант‐М.

Также очевидно, что на рынке выросло число посредников, которые предлагают привезти автомобиль и с пробегом, и новый под заказ. При этом на белорусских дорогах наблюдается все больше автомобилей китайских брендов или моделей, которые раньше не продавали официальные дилеры (предназначены для других рынков).

Между тем тенденция последних месяцев не изменилась: с начала лета лидером продаж является марка Geely. В сентябре было реализовано 115 автомобилей этого бренда. По итогам 9 месяцев 2022 г. на рынке лидирует марка LADA – с результатом 3573 автомобилей.

По прогнозам БАА, продажи на рынке Беларуси в первом полугодии 2022 года и во втором полугодии 2022 года будут различаться в разы. И структура рынка по маркам зависит не столько от спроса, сколько от наличия и предложения – сложилась уникальная ситуация.

Напомним, в августе в Беларуси официально было продано 542 новых легковых автомобиля.
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