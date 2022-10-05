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ЭКОНОМИКА РБ
ПЛОЩАДКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ БУТБ ПРЕДСТАВЛЕНА НА КОНФЕРЕНЦИИ БЕЛОРУССКИХ СЭЗ В МОГИЛЕВЕ
09:24 06.10.2022
Возможности использования механизма биржевых торгов при реализации и закупке импортозамещающих товаров представлены в рамках II Конференции свободных экономических зон Республики Беларусь «Вызовы современности и новые подходы в работе СЭЗ», которая прошла 4-5 октября в администрации СЭЗ «Могилев».
«Всего за 4 месяца работы биржевая площадка уже помогла многим отечественным предприятиям в решении проблемы импортозамещения, предоставив возможность оперативно и по конкурентным ценам приобретать аналоги санкционной продукции. Более того, благодаря бирже некоторые отечественные производители, преимущественно субъекты малого и среднего предпринимательства, смогли наладить кооперационные связи с крупными государственными заказчиками и открыть для себя новые перспективные ниши на рынке Республики Беларусь и Российской Федерации», - отметила заместитель председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Ирина Наркевич, выступая перед участниками конференции.
На сегодня сделки на площадке импортозамещения заключают около 900 белорусских компаний, в том числе из Могилевской области, однако, по мнению Ирины Наркевич, чтобы реализовать потенциал торговой платформы БУТБ, количество ее пользователей должно быть в разы больше.
«С момента запуска площадки импортозамещения на ней совершено 9,3 тысячи сделок на сумму 66 миллионов BYN. Наибольшим спросом пользуются строительные материалы, изделия из пластмасс и резины, текстиль, технологическое оборудование и запчасти. Все это успешно выпускается предприятиями Могилевской области и будет, безусловно, востребовано на биржевых торгах. Поэтому рассчитываем на более активное размещение заявок на продажу со стороны могилевских производителей», - подчеркнула заместитель председателя правления БУТБ, обращаясь к предприятиям-резидентам СЭЗ «Могилев».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в мероприятии приняли участие представители администраций СЭЗ Беларуси, органов исполнительной власти Могилевской области, министерств экономики и промышленности, концерна «Беллесбумпром», торговых и дипломатических представительств стран ближнего и дальнего зарубежья, ведущих консалтинговых компаний, а также предприятий-резидентов СЭЗ «Могилев».
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