Всемирный банк (ВБ) значительно ухудшил прогноз по ВВП Беларуси в 2023 году. Это следует из октябрьского экономического бюллетеня Всемирного банка по Европе и Центральной Азии.

Так, в следующем году прогнозируется снижение экономики на 2,3% (еще в апреле прогнозировался рост на 1,5%).

"Рецессия углубляется, поскольку экспорту препятствуют секторальные санкции и сбои в торговле с Украиной. <...> В 2023 году прогнозируется сокращение экономической активности и более высокий уровень бедности, так как предприятия продолжают сталкиваться с проблемой предложения, а последствия политики властей по поддержке экономики и импортозамещению еще не материализовались", - говорится в обзоре.

По мнению экспертов, ухудшение прогноза на 2023 год обусловлено влиянием внешних ограничений, наложенных на белорусскую экономику. В частности, использование неоптимальных транспортных маршрутов и механизмов финансирования увеличивает затраты и ослабляет ценовую конкурентоспособность экспорта, а западные санкции против финансового сектора лишают банки возможности заимствовать средства за границей.

В то же время "льготные цены на газ и нефть смягчают воздействие этих внешних шоков, сдерживая рост вызванных санкциями цен и ограничениями на импорт".

В 2024 году экономика Беларуси может вырасти на 2,4%, считают аналитики ВБ.