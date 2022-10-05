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ЭКОНОМИКА РБ


ВБ ПРОГНОЗИРУЕТ СНИЖЕНИЕ ВВП БЕЛАРУСИ В 2023 ГОДУ НА 2,3%


17:47 05.10.2022

Всемирный банк (ВБ) значительно ухудшил прогноз по ВВП Беларуси в 2023 году. Это следует из октябрьского экономического бюллетеня Всемирного банка по Европе и Центральной Азии.

Так, в следующем году прогнозируется снижение экономики на 2,3% (еще в апреле прогнозировался рост на 1,5%).

"Рецессия углубляется, поскольку экспорту препятствуют секторальные санкции и сбои в торговле с Украиной. <...> В 2023 году прогнозируется сокращение экономической активности и более высокий уровень бедности, так как предприятия продолжают сталкиваться с проблемой предложения, а последствия политики властей по поддержке экономики и импортозамещению еще не материализовались", - говорится в обзоре.

По мнению экспертов, ухудшение прогноза на 2023 год обусловлено влиянием внешних ограничений, наложенных на белорусскую экономику. В частности, использование неоптимальных транспортных маршрутов и механизмов финансирования увеличивает затраты и ослабляет ценовую конкурентоспособность экспорта, а западные санкции против финансового сектора лишают банки возможности заимствовать средства за границей.

В то же время "льготные цены на газ и нефть смягчают воздействие этих внешних шоков, сдерживая рост вызванных санкциями цен и ограничениями на импорт".

В 2024 году экономика Беларуси может вырасти на 2,4%, считают аналитики ВБ.
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