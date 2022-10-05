ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) внедрила новый пользовательский интерфейс на электронной торговой площадке по реализации имущества и имущественных прав «БУТБ-Имущество».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, полностью изменился внешний вид главной страницы ЭТП, переработаны элементы меню, улучшена навигация и упрощен поиск по лотам.

Ожидается, что обновление площадки сделает взаимодействие с площадкой более удобным и интуитивно понятным, а также поспособствует привлечению новых организаторов и участников электронных торгов.

«Дизайн площадки не менялся с момента ее запуска в 2016 г. Разумеется, за это время он уже морально устарел и нуждался в обновлении. Тем не менее главная цель доработки — не улучшение эстетического восприятия площадки, хотя это тоже положительно сказывается на пользовательском опыте, а повышение ее эксплуатационных характеристик. В частности, теперь информация об актуальных лотах стала доступна на главной странице ЭТП и при желании любой лот можно в один клик добавить в заявление на участие в торгах. Кроме того, благодаря системе фильтров появилась возможность быстро составить „шорт-лист“ наиболее интересных лотов, исходя из важных для пользователя параметров. Например, если вы хотите приобрести земельный участок в Пуховичском районе Минской области или здание детского сада в Барановичах, подбор подходящих вариантов займет всего несколько секунд. Поэтому надеемся, что обновление ЭТП „БУТБ-Имущество“ будет позитивно воспринято пользователями и позволит значительно эффективнее решать их задачи», - прокомментировали в пресс-службе БУТБ.

За 9 месяцев 2022 г. на ЭТП «БУТБ-Имущество» проведено 988 электронных торгов, по итогам которых реализовано имущество (недвижимость, движимое имущество, земельные участки, права аренды) на общую сумму 5,6 млн BYN, при этом за счет роста стоимости лотов дополнительная выручка организаторов составила 793,4 тыс. BYN.