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ЭКОНОМИКА РБ
МТС CLOUD ПРЕДСТАВИЛ СОВМЕСТИМОЕ С AMAZON S3 ОБЪЕКТНОЕ ХРАНИЛИЩЕ
17:07 05.10.2022
МТС Cloud предлагает бизнесу воспользоваться услугой хранения больших данных в Объектном хранилище S3.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, сервис предназначен для хранения неограниченного количества информации любого формата с обеспечением высокого уровня надежности и доступности. Оплата за пользование хранилищем взимается только за фактически использованные ресурсы.
Объектное хранилище S3 — это инновационный способ хранения данных, который базируется не на иерархии папок, а на размещении файлов в особом пространстве в виде отдельных объектов, где каждому присвоен уникальный адрес. В Объектное хранилище можно поместить любой контент: аудио- и видеофайлы, документы и сайты, фрагменты кода и бэкапы. Этот способ позволяет быстро масштабироваться и оперативно предоставлять доступ к данным любому количеству пользователей.
Услуга ориентирована на малые, средние и большие предприятия, которые работают с большими объемами данных. К примеру, облачное Объектное хранилище S3 может быть полезно разработчикам программного обеспечения, веб-дизайнерам, а также организациям, которые занимаются созданием и предоставлением мультимедийного контента.
Сервис обеспечивает надежное хранение и высокую скорость доступа к данным. Каждый объект может содержать различные идентификаторы, которые наиболее подробно его характеризуют. Это позволяет быстрее находить объекты, а также изменять и возвращать предыдущую версию файлов. Взаимодействовать с S3-хранилищем можно через специальные браузеры или через API сторонних программ и сервисов напрямую. В частности, облачное Объектное хранилище от МТС Cloud полностью совместимо с API Amazon S3.
Данные передаются на устройства пользователей через защищенный канал. Для этого реализованы встроенные инструменты бесшовной миграции. Сервис получил удобный веб-интерфейс для работы с объектами и настройками хранилища. Он позволяет осуществлять загрузку и выгрузку объектов, настраивать права доступа, производить логирование событий и управлять ключами доступа.
Внедрением и сопровождением работы с облачным Объектным хранилищем S3 занимаются специалисты МТС Cloud. Оплата за пользование S3-хранилищем взимается по принципу PAYG — только за использованные ресурсы. Реализована почасовая тарификация, которая складывается из поминутной, что позволяет сократить расходы на хранение данных и снизить нагрузку на текущие мощности.
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