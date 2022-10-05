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ЭКОНОМИКА РБ
БЫВШИЙ ДИРЕКТОР БОРИСОВСКОГО ЗАВОДА АГРЕГАТОВ ОБВИНЯЕТСЯ В КОРРУПЦИИ
16:06 05.10.2022
Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении экс-директора ОАО «Борисовский завод агрегатов», которому инкриминированы получение взяток, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и служебный подлог.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый в 2018-2019 годах получил от представителя чешской компании взятку в сумме 6 тыс. долларов США за своевременную и беспрепятственную оплату поставленной продукции.
Ему же за заключение договоров и проведение по ним расчетов представители другой фирмы выполнили в 2019-2021 годах на безвозмездной основе строительные работы в частных домах общей стоимостью свыше 21 тыс. рублей.
За аналогичные «услуги» представители третьей фирмы в домах обвиняемого и его родственников в 2019 году поставили и смонтировали окна ПВХ по заведомо заниженной стоимости – сумма «скидки» превысила 8,5 тыс. рублей.
В 2021 году якобы для нужд завода обвиняемый обеспечил приобретение и установку в квартире дочери кондиционера, за что со счета возглавляемого им завода уплачено более 2,3 тыс. рублей. Впоследствии для сокрытия факта хищения были оформлены подложные документы о поломке кондиционера и невозможности его восстановления.
Изучение материалов уголовного дела показало, что предварительное расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно. Противоправные действия верно квалифицированы по ч.2 ст.430, ч.1 ст.210, ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь, что подтверждено совокупностью собранных доказательств.
Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.
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