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ЭКОНОМИКА РБ
ТОРГИ ДРЕВЕСИНОЙ В ЗАГОТОВЛЕННОМ ВИДЕ РЕСУРСА 2023 ГОДА ПРОЙДУТ НА БУТБ 17 И 18 НОЯБРЯ
15:44 05.10.2022
17 и 18 ноября 2022 года в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) состоятся годовые торги древесиной в заготовленном виде ресурса 2023 года.
Как сообщается на сайте БУТБ, порядок предварительной подачи заявок и допуска покупателей к годовым биржевым торгам имеет ряд особенностей.
В частности, покупатели не позднее 10 октября текущего календарного года должны подать в торговую систему биржи (посредством загрузчика заявок WoodBidLoader) предварительные заявки на покупку деловой древесины в заготовленном виде в разрезе сортиментов, объемов (указывается общая годовая потребность) и условий поставки.
Сведения о годовой потребности необходимо подать на специально созданную для этих целей отдельную торговую сессию от 15.10.2022 № 8347 «Подача сведений о годовой потребности в древесине в заготовленном виде ресурса 2023 года».
Допуск покупателей на годовые биржевые торги к приобретению отдельных видов сортиментов деловой древесины в заготовленном виде осуществляется в зависимости от их использования по назначению в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.
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