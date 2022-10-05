ОАО «Гомельтранснефть Дружба» проводит реконструкцию насосной станции №1 филиала «ЛПДС «Мозырь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, на объекте завершены сварочно-монтажные работы по замене задвижек № 11, 12, 13 в камере приема КУЗ-1, подключению технологических трубопроводов DN 800 и оборудования насосной станции НС №1 к технологическим трубопроводам К-1, К-2 и К-3 резервуарного парка филиала ЛПДС «Мозырь».

Работы ведутся поэтапно без остановки нефтепровода с соблюдением требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.