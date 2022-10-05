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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ПРОВОДИТ РЕКОНСТРУКЦИЮ ПЕРВОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ФИЛИАЛА «ЛПДС «МОЗЫРЬ»
14:37 05.10.2022
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» проводит реконструкцию насосной станции №1 филиала «ЛПДС «Мозырь».
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, на объекте завершены сварочно-монтажные работы по замене задвижек № 11, 12, 13 в камере приема КУЗ-1, подключению технологических трубопроводов DN 800 и оборудования насосной станции НС №1 к технологическим трубопроводам К-1, К-2 и К-3 резервуарного парка филиала ЛПДС «Мозырь».
Работы ведутся поэтапно без остановки нефтепровода с соблюдением требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.
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