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ЭКОНОМИКА РБ


ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ НА 2022 ГОД


13:58 05.10.2022

Утверждено изменение № 3 к Плану государственной стандартизации на 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Ггсстандарте, в план дополнительно включена разработка технического регламента Республики Беларусь «О безопасности строительных материалов», а также 17 государственных стандартов и изменений в действующие стандарты в различных отраслях экономики.

Для реализации научно-технической программы Союзного государства «Разработка, модернизация и гармонизация нормативного, организационно-методического и аппаратно-программного обеспечения целевого применения космических систем дистанционного зондирования Земли России и Беларуси» («Интеграция-СГ») планируется разработка 5 государственных стандартов.

Предусмотрена также разработка 2 государственных стандартов для выполнения Программы увеличения электропотребления для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления на 2021-2025 гг. и одного государственного стандарта, направленного на реализацию Национального плана действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь на 2021-2025 гг.

Кроме того, предусмотрена актуализация 2 технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации в целях приведения в соответствие с законом Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» (в редакции закона Республики Беларусь от 11 ноября 2019 г. №254-3).

Запланирована разработка 3 межгосударственных стандартов, предусмотренных программами по разработке межгосударственных стандартов к техническим регламентам Евразийского экономического союза (Таможенного союза) на низковольтное оборудование и молоко и молочную продукцию.
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