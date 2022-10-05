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ЭКОНОМИКА РБ


РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРОЙДЕТ В БГУ


13:13 05.10.2022

Научно-практический семинар «Исследование международных отношений в Республике Беларусь: состояние и перспективы» пройдет 6 октября в БГУ (ул. Ленинградская, 20, ауд. 520. Начало в 10.00).

Приурочено проведение научного форума к 30-летию кафедры международных отношений ФМО БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, планируется обсуждение новых тенденций в англо-американской историографии германского вопроса после 1990 года, перспектив установления зоны свободной торговли между Монголией и ЕАЭС, проблем мирового порядка после COVID-19, роли государства в регулировании иммиграции и др.

Кроме того, подготовлены доклады, посвященные 30-летней работе кафедры международных отношений. Сотрудники ФМО расскажут о трансформации образовательного процесса кафедры, первых годах работы и исторических исследованиях стран и регионов. Также с докладом о подготовке научных кадров выступит представитель Академии управления при президенте Александр Гурин.

По итогам работы семинара планируется публикация сборника докладов с последующим размещением в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором научного мероприятия выступает факультет международных отношений.

Кафедра международных отношений была создана на историческом факультете БГУ в 1992 году в связи с необходимостью подготовки специалистов для внешнеполитического аппарата, министерств и ведомств, научных и образовательных учреждений Беларуси. Преподавательский состав кафедры стал кадровой основой для создания в 1995 году факультета международных отношений БГУ, который возглавил первый заведующий кафедрой – доктор исторических наук, профессор Александр Шарапо.

В настоящее время на кафедре международных отношений работают семь докторов наук и 16 кандидатов.

Кафедра является выпускающей по специальности «международные отношения» в бакалавриате и магистратуре. За 30 лет работы были подготовлены более полутора тысяч специалистов в сфере международных отношений.

Сотрудниками подготовлено более 400 публикаций и монографий, более 250 статей в белорусских и зарубежных рецензируемых научных журналах.

Ряд работников кафедры удостоены государственных наград, премий и других видов поощрений.
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