ЭКОНОМИКА РБ

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ В МИНСКЕ ЗАМЕНЕНО 373 ЛИФТОВ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

12:32 05.10.2022 За 9 месяцев 2022 года выполнена замена 373 лифтов в жилых домах, обслуживаемых КУП ЖКХ районов Минска. Как сообщает Telegram-канал ГО "Минское городское жилищное хозяйство", в этом году запланирована замена 440 лифтов. С 2016 года в многоквартирных жилых домах столицы произведена замена 6441 лифта. В Беларуси используется лифтовое оборудование отечественного производства. Утверждается, что оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров.