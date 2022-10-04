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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ В МИНСКЕ ЗАМЕНЕНО 373 ЛИФТОВ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
12:32 05.10.2022
За 9 месяцев 2022 года выполнена замена 373 лифтов в жилых домах, обслуживаемых КУП ЖКХ районов Минска.
Как сообщает Telegram-канал ГО "Минское городское жилищное хозяйство", в этом году запланирована замена 440 лифтов.
С 2016 года в многоквартирных жилых домах столицы произведена замена 6441 лифта.
В Беларуси используется лифтовое оборудование отечественного производства. Утверждается, что оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров.
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