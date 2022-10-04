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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ 11-14 ОКТЯБРЯ ПРОЙДЕТ XXVI БЕЛОРУССКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
11:16 05.10.2022
11-14 октября 2022 г. в Минске пройдет XXVI Белорусский энергетический и экологический форум.
В этом году форум включает специализированные выставки: "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро" (ENERGY EXPO), "Инновационные промышленные технологии" (Green INDUSTRY), cалоне инновационного транспорта "Е-ТРАНС" (eTRANS), "Технологии для нефтехимической отрасли" (OIL & GAS Technologies), "Атомэкспо-Беларусь", "ЭкспоСВЕТ", "Водные и воздушные технологии" и "ЭкспоГород".
Как сообщает Департамент по энергоэффективности, цель форума – содействие инновационному развитию топливно-энергетического сектора Беларуси. В рамках его деловой программы непосредственно Департаментом по энергоэффективности проводится ряд мероприятий, на которых можно ознакомиться с результатами и направлениями реализации государственной политики в сфере энергосбережения:
Так, 12 октября состоится семинар участников республиканского конкурса на соискание премии по энергоэффективности «Лидер энергоэффективности». Цель семинара - презентация лучших энергоэффективных материалов, систем и технологий, применяемых в строительстве, сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетике; предоставление потребителям объективной информации о лучших энергоэффективных продуктах, используемых в Беларуси; продвижение и популяризация принципов энергоэффективности, ресурсосбережения, экологичности.
13 октября запланирован круглый стол на тему «Практики стандартизации. Обеспечение энергоэффективности организаций, процессов и продукции. Опыт и перспектива внедрения системы энергетического менеджмента ISO 50001».
В этот же день пройдет круглый стол на тему «Оборудование многоквартирных жилых домов системами индивидуального (поквартирного) регулирования и учета потребления тепловой энергии». Планируется обсудить вопросы по повышению энергоэффективности многоквартирных жилых домов в целях снижения теплопотребления и создания условий для участия граждан и юридических лиц в реализации мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование тепловой энергии. Речь также пойдет о разработке механизмов стимулирования собственников к расчетам за потребленную тепловую энергию на основании показаний приборов индивидуального учета расхода тепловой энергии.
Более подробно о мероприятиях форума можно ознакомиться по ссылке.
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