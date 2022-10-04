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ЭКОНОМИКА РБ
ОКОЛО ПОЛОВИНЫ УЧАЩИХСЯ ЧАСТНЫХ ШКОЛ В БЕЛАРУСИ ПЕРЕВЕЛИСЬ НА ОБУЧЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
10:59 05.10.2022
Около половины детей – примерно 1 тыс. человек, которые проходили обучение в частных школах Беларуси, перевелись в государственные учебные учреждения, сообщил телеканал «Беларусь 1».
Согласно информации, это около тысячи человек. Их зачисляют на свободные места, соблюдая норму учащихся в классе. Резервы для зачисления есть в каждом учреждении образования.
Так, 24-я гимназия Минска уже приняла на обучение свыше 30 детей, которые до этого получали частное образование. Большинство - ученики среднего звена: с пятого по восьмой классы. К учебе они приступили в день подачи заявления, чтобы не терять время и знания.
«Частные учреждения образования выпали из части соблюдения норм кодекса в вопросе обязательного получения аккредитации. Большинство не получили сертификаты готовности к новому учебному году, которые подтверждают безопасность. Поэтому проводим работу с родителями по переводу детей в государственные учреждения образования», - заявил замминистра образования Беларуси Александр Кадлубай.
Сегодня в столице открыто около 250 государственных школ, которые гарантируют выдачу документов об образовании по их окончании. Новых учеников преимущественно набирают по принципу территориальной принадлежности. При этом родители вправе выбрать школу и в другом районе при наличии в учреждении свободных мест.
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