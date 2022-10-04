Ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста состоится 11 октября в Могилеве.

Как сообщает сайт Могилевского горисполкома, в ярмарке примут участие такие предприятия, как Могилевский филиал РУП «Белпочта», УКПП «Диета», КУП «ЖРЭУ Ленинского района Могилева», ОАО «Комбинат школьного питания» и другие.

В ходе ярмарки посетители смогут ознакомиться с актуальными вакансиями для дальнейшего трудоустройства на свободные рабочие места.

Мероприятие пройдет с 11.00 до 12.00 в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома (ул. Космонавтов, 17).