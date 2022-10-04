Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило методические рекомендации по оценке эффективности государственных закупок и закупок за счет собственных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, рекомендации подготовлены с учетом анализа практики применения законодательства о закупках, международного опыта и научных исследований.

В частности, методические рекомендации предусматривают комплексную оценку закупочной деятельности организации с точки зрения эффективности, законности, дисциплины при осуществлении закупок на всех стадиях. Оценку предлагается осуществлять исходя из следующих показателей (критериев): экономическая эффективность (относительная экономия средств); уровень профессионализма лиц в сфере государственных закупок; уровень конкурентности; эффективность исполнения договоров государственных закупок; соблюдение законодательства при осуществлении государственных закупок.

«Разработанные методические рекомендации могут быть использованы для оптимизации закупочного процесса, поощрения лиц, осуществляющих закупки, совершенствования деятельности государственных органов (организаций)», - отметили в МАРТ.