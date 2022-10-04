На интернет-портале судов общей юрисдикции по 24 октября 2022 года проводится интернет-конференция по экономическому правосудию. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Согласно информации, спикером мероприятия выступает заместитель председателя Верховного суда, председатель судебной коллегии по экономическим делам Юрий Кобец.

На адрес электронной почты принимаются вопросы, касающиеся как общего состояния дел и тенденций дальнейшего развития сферы экономического правосудия, так и конкретных видов правоотношений.

Все материалы интернет-конференции будут опубликованы на интернет-портале судов общей юрисдикции.