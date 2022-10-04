В локомотивном депо Барановичи 4 октября 2022 года после реконструкции открылось здание веерного депо для организации капитального ремонта электровозов серии БКГ (КР-2).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в настоящее время на Белорусской железной дороге эксплуатируется 12 единиц современных электровозов серии БКГ1 и 18 единиц серии БКГ2.

Сегодня локомотивным депо Барановичи производится их техническое обслуживание и все виды ремонта.

Завершение инвестиционного проекта по реконструкции здания веерного депо позволит снизить финансовые затраты на проведение капитальных ремонтов электровозов серии БКГ, обеспечить дальнейшее импортозамещение значительного объема услуг по ремонту их узлов и оборудования, а также повысить надежность в период жизненного цикла.

Локомотивное депо Барановичи – одно из старейших предприятий Белорусской железной дороги. В 2021 году оно отметило свой 150-летний юбилей. Сегодня это многопрофильное высокомеханизированное и самое крупное ремонтно-эксплуатационное предприятие Белорусской железной дороги, которое занимает лидирующие позиции не только среди родственных предприятий Беларуси, но и среди предприятий стран СНГ. Депо стало первым на Белорусской железной дороге, создавшим и сертифицировавшим интегрированную систему менеджмента качества.