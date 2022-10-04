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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ УСИЛИТЬ РАБОТУ С ИНВЕСТОРАМИ В СЭЗ


17:45 04.10.2022

Необходимо усилить работу с инвесторами на каждом этапе – от инвестиционной идеи до начала производственной деятельности. Об этом заявил 4 октября 2022 года первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь на конференции «Вызовы современности и новые подходы в работе СЭЗ», организованной администрацией свободной экономической зоны «Могилев».

По его словам, сегодня Беларуси особенно важно сохранять инвестиционную привлекательность для иностранного и отечественного бизнеса. И в решении этой задачи особую роль играет наличие эффективны преференциальных режимов, таких как свободные экономические зоны.

«На сегодня в белорусских СЭЗ зарегистрировано 425 резидентов из 35 стран мира, реализующих проекты в химической промышленности, электронике, деревообработке, машиностроении, металлообработке. За время существования СЭЗ резидентами вложено более 12 млрд долларов инвестиций.

При 5% от среднесписочной численности организаций по стране, в первом полугодии резидентами произведена пятая часть промышленной продукции, обеспечена четверть экспорта и ПИИ на чистой основе. Традиционно более 70% промышленной продукции, произведенной резидентами, отгружается на экспорт, география которого охватывает сотню стран мира.

Эффективность работы предприятий-резидентов в разы превышает средние показатели по стране, что подтверждается более высокими показателями объема иностранных инвестиций, экспорта товаров и промышленного производства на одного занятого», – сообщил Юрий Чеботарь, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Он отметил, что даже с учетом текущих вызовов предприятия СЭЗ оперативно принимают меры по адаптации своих производств к внешним условиям, расширяют номенклатуру выпускаемой продукции, осваивают новые рынки сбыта, налаживают транспортно-логистические цепочки.

«Со своей стороны, правительство на системной основе принимает меры для успешного развития зон. Только в текущем году по предложениям облисполкомов в границы СЭЗ включены новые территории для реализации новых значимых инвестпроектов. В целях наращивания инвестиционного потенциала за счет бюджета создается необходимая инфраструктура. Значительно расширены компетенции администраций в области использования и охраны земель. В ближайшей перспективе планируем реализовать в СЭЗ новые инициативы по совершенствованию условий инвестирования.

Администрациям со своей стороны необходимо подключить весь свой профессионализм, усилить работу с инвесторами на каждом этапе – от инвестиционной идеи до начала производственной деятельности. Следует уделить особое внимание выполнению основных показателей эффективности – положительных темпов роста инвестиций в основной капитал и экспорта товаров, среднемесячной зарплаты на уровне выше областных показателей, создания новых высокопроизводительных рабочих мест.

Убежден, что принимаемые меры будут способствовать продвижению СЭЗ в качестве драйверов экономического роста и содействовать развитию регионов», – резюмировал первый заместитель главы экономического ведомства.
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