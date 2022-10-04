В Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) подана первая электронная заявка на товарный знак.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, поступила она от Группы компаний «Санта».

Напомним, Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) с 1 октября запустил автоматизированную информационную систему «Интернет-портал для электронной подачи заявок на объекты промышленной собственности», которая предоставляет возможность заявителям подавать заявки на выдачу охранных документов на объекты промышленной собственности.

В настоящее время с помощью системы заявитель может подать заявки на 4 ключевых объекта промышленной собственности (изобретение, полезная модель, промышленный образец, товарный знак). Система автоматически присваивает номер и дату поступления заявки и отправляет уведомление о ее получении.

Порядок подачи заявки регламентирован постановлением Совета министров от 23 июня 2022 г. № 406 «О взаимодействии с патентным органом».

Система электронной подачи заявок работает круглосуточно. Все необходимые инструкции и контактная информация доступны по ссылке.