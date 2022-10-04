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ЭКОНОМИКА РБ
УП «БЕЛТЕХОСМОТР» ЗА СЕНТЯБРЬ ВЫДАЛО БОЛЕЕ 89 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК К УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
16:10 04.10.2022
УП «Белтехосмотр» за сентябрь 2022 года выдало 89 033 разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, это на 9,2% больше данного показателя за аналогичный период 2021 г. (81 508 разрешений).
В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 68 717 разрешений (77,2% от общего количества).
Общее количество разрешений, выданных за январь-сентябрь 2022 г., составило 1 050 402, что на 22,3% меньше аналогичного показателя за январь-сентябрь 2021 г. (1 351 460 ед.).
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