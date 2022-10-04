УП «Белтехосмотр» за сентябрь 2022 года выдало 89 033 разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, это на 9,2% больше данного показателя за аналогичный период 2021 г. (81 508 разрешений).

В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 68 717 разрешений (77,2% от общего количества).

Общее количество разрешений, выданных за январь-сентябрь 2022 г., составило 1 050 402, что на 22,3% меньше аналогичного показателя за январь-сентябрь 2021 г. (1 351 460 ед.).