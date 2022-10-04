ЭКОНОМИКА РБ

В БГУ СТАРТУЕТ РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

15:17 04.10.2022 В БГУ стартует репетиционное тестирование. Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, первый этап начинается 15 октября. Запись проводится на сайте Республиканского института контроля знаний. Репетиционное тестирование (РТ) дает возможность ознакомиться с тематикой тестовых заданий, приобрести технические навыки заполнения бланка ответов, проверить уровень знаний по выбранным учебным предметам, устранить пробелы по ранее изученному материалу, а также определиться с выбором профессии и соответствующего учреждения образования. Проводится РТ по материалам Республиканского института контроля знаний в аудиториях Института дополнительного образования БГУ. Обработка бланков ответов и выдача результатов осуществляется по технологии централизованного тестирования.