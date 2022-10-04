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ЭКОНОМИКА РБ
В БГУ СТАРТУЕТ РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
15:17 04.10.2022
В БГУ стартует репетиционное тестирование.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, первый этап начинается 15 октября.
Запись проводится на сайте Республиканского института контроля знаний.
Репетиционное тестирование (РТ) дает возможность ознакомиться с тематикой тестовых заданий, приобрести технические навыки заполнения бланка ответов, проверить уровень знаний по выбранным учебным предметам, устранить пробелы по ранее изученному материалу, а также определиться с выбором профессии и соответствующего учреждения образования.
Проводится РТ по материалам Республиканского института контроля знаний в аудиториях Института дополнительного образования БГУ.
Обработка бланков ответов и выдача результатов осуществляется по технологии централизованного тестирования.
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