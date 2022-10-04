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ЭКОНОМИКА РБ
ИССЛЕДОВАНИЯ НИЭИ МИНЭКОНОМИКИ ЛЯГУТ В ОСНОВУ ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БРЕНДА БЕЛАРУСИ
14:32 04.10.2022
Исследования НИЭИ Минэкономики лягут в основу общей концепции создания национального бренда Беларуси. Об этом сообщил 4 октября 2022 года заместитель директора Департамента по предпринимательству Руслан Неверович в ходе пресс-конференции, приуроченной к началу реализации проекта «Бренд предпринимателя – дело личное, польза общая».
По его словам, на данном этапе сформирован пул компетентных экспертов в области территориального брендинга.
«НИЭИ Минэкономики проводит научное исследование, результаты которого лягут в основу общей концепции создания национального бренда. Прорабатываются иные вопросы, связанные с его разработкой и последующим продвижением», – сообщил Руслан Неверович, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
По его мнению, государство последовательно создает организационные, правовые и экономические условия для динамичного и устойчивого развития бизнеса в Беларуси.
«Персональный бренд успешного предпринимателя, чьи продукция, работы, услуги качественны и востребованы, позволяет не только развивать свое дело и приумножать доходы, но и способствует формированию положительного имиджа страны. Уверен, что работа, связанная с реализацией проекта, будет интересной, продуктивной и позволит каждому участнику более глубоко погрузиться в вопросы брендирования, станет импульсом для новых креативных идей и творческих инициатив. Допускаю, что некоторые из них окажутся востребованы и в работе по созданию бренда Беларуси», - сказал чиновник.
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