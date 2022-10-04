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ЭКОНОМИКА РБ
МИНГОРИСПОЛКОМ РАЗРЕШИЛ ВКЛЮЧИТЬ ОТОПЛЕНИЕ В ОФИСАХ И НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
14:24 04.10.2022
Мингорисполком разрешил с 4 октября 2022 года включить отопление в офисах и на предприятиях. Об этом сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.
«С сегодняшнего дня производится запуск отопления в общественных и административных зданиях, промышленных и прочих организациях. Соответствующее решение принято в Минском городском исполнительном комитете», - говорится в сообщении.
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