Мингорисполком разрешил с 4 октября 2022 года включить отопление в офисах и на предприятиях. Об этом сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.

«С сегодняшнего дня производится запуск отопления в общественных и административных зданиях, промышленных и прочих организациях. Соответствующее решение принято в Минском городском исполнительном комитете», - говорится в сообщении.