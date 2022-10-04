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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО ГКНТ ПРОВЕДЕТ В ОКТЯБРЕ СЕРИЮ ПРЯМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ
13:36 04.10.2022
Руководство Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) проведет в октябре серию прямых телефонных линий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, заместитель председателя комитета Татьяна Столярова ответит на вопросы граждан 8 и 22 октября с 9.00 до 12.00 по номеру телефона (+375-017) 377-15-54.
15 и 29 октября с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведет первый заместитель председателя ГКНТ Андрей Косовский по номеру телефона (+375-017) 379-07-62.
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