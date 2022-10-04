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ЭКОНОМИКА РБ


В СЭЗ «БРЕСТ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН 76-Й РЕЗИДЕНТ


13:00 04.10.2022

В администрации СЭЗ «Брест» 3 октября 2022 года состоялась регистрация нового резидента -

Как сообщает сайт СЭЗ, общество с ограниченной ответственностью «АгроПищеПром» стало 76-м субъектом хозяйствования свободной экономической зоны.

Инвестиционный проект нового резидента основывается на концепции – «Рост через инновации и эффективность». В рамках инвестпроекта на территории СЭЗ «Брест» планируется провести реконструкцию производственного корпуса для выпуска продукции на новых площадях. Это позволит нарастить производственные мощности предприятия, повысить производительность труда, расширить номенклатуру выпускаемой продукции.

Общие инвестиционные вложения в течение трех лет составят более 2,3 млн рублей. Расширение производственной базы обеспечит создание новых рабочих мест. Запуск производства на новой площадке планируется в 2024 году.

ООО «АгроПищеПром» – динамично развивающаяся компания в сфере производства гигиенического и специализированного технологического оборудования для предприятий пищевой, фармацевтической, косметической и химической промышленности. Создана в 2009 году. Главная цель – достижение устойчивого развития при обеспечении социальной ответственности бизнеса путем производства и реализации высокотехнологичной продукции, отвечающей современным требованиям.

С 2012 года компания выпускает свое оборудование под товарным знаком FELETI. Номенклатура выпускаемой продукции насчитывает более 300 наименований. Основные рынки сбыта - Российская Федерация и Беларусь.

На предприятии налажено производство оборудования для пищевых производств, в том числе машины для мойки тары, оборудование для обеспечения гигиены предприятий, убоя и первичной переработки скота, обработки субпродуктов, а также подъемники, конвейеры и прочее оборудование.

Контроль качества выпускаемой продукции обеспечивается за счет внедрения системы менеджмента качества в рамках государственного стандарта – СТБ ISO 9001-2015.За прошедшие 13 лет компания приобрела значительный опыт практической деятельности и вышла со своей продукцией на рынки ближнего и дальнего зарубежья.

Непрерывно растет количество работников предприятия, в настоящее время здесь трудится более 150 квалифицированных специалистов.
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