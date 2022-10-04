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ЭКОНОМИКА РБ
МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ КРУЛЕВЩИЗНА-МОЛОДЕЧНО ВРЕМЕННО ИЗМЕНИТСЯ
12:47 04.10.2022
В связи с капитальным ремонтом железнодорожного моста на участке Крулевщизна-Молодечно в период с 11 по 13 октября 2022 вносятся изменения в расписание движения отдельных поездов межрегиональных линий экономкласса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезд № 658 Брест-Полоцк отправлением из Бреста 10, 11 октября марта 2022 года назначается в сообщении Брест-Вилейка с прибытием на станцию Вилейка в 08:16.
Поезд № 657 Полоцк-Брест отправлением из Полоцка 11, 12 октября 2022 года назначается в сообщении Вилейка-Брест отправлением из Вилейки в 20:32.
Будут отменены из обращения поезда региональных линий бизнес-класса № 869/870 сообщением Минск-Полоцк-Минск: отправлением из Минска 11, 12 октября 2022 года; отправлением из Полоцка 12, 13 октября 2022 года.
Также измененным маршрутом и расписанием в указанный период на участке Крулевщизна-Молодечно будет следовать ряд поездов региональных линий экономкласса.
БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к этому обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.
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