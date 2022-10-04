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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НЕДЕЛЮ В МИНСКЕ СУЩЕСТВЕННО ВЫРОСЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КВАРТИР


11:55 04.10.2022

За последние семь дней некоторые столичные агентства добавили в базу объявлений о продаже квартир в Минске более 1000 новых предложений о продаже преимущественно 1- и 2-комнатных квартир в новостройках Октябрьского и Московского района.

Как пишет Realt, цены квадратного метра в данных предложениях заметно ниже, что отразилось на расчетах.

Так, индекс цен на квартиры в Минске за неделю, с 26 сентября по 3 октября, снизился на 2,1% и составил $1190. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1332, что, напротив, на 0,2% больше, чем в прошлый понедельник.

Количество объявлений в базе по сравнению с прошлым понедельником увеличилось на 7%. По большей мере выросло число 1- и 2-комнатных квартир — на 9% и 8% соответственно. Предложений о продаже «трешек» стало больше на 6%, 4-комнатных квартир — на 4%.

Основной рост числа объявлений отмечался в Октябрьском и Московском районах. В разы меньше выросло предложение в Центральном и Первомайском. В остальных число выставленных на продажу квартир снизилось.

В разрезе комнат наибольшее снижение средних цен квадратного метра отмечалось у «однушек» и «двушек», сегменты которых в наибольшей степени пополнились предложениями с более низкими ценами.

Среди районов наибольшее снижение средних цен «квадрата» наблюдалось в Московском и Октябрьском районах. В остальных существенных изменений за последние семь дней не произошло.
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