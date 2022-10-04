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ЭКОНОМИКА РБ
ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОШТРАФОВАНО НА 12 МЛН РУБЛЕЙ ЗА ГРУБЕЙШИЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ЭКСПОРТЕ
11:13 04.10.2022
Одно из обществ с ограниченной ответственностью на протяжении длительного времени с нарушением требований законодательства осуществляло посредническую деятельность по реализации мяса и молочной продукции. Это установил Комитет госконтроля Минской области в ходе проверок.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, только в 2021 году коммерческая структура без получения необходимых ветеринарных документов (обязательное условие для экспорта мясомолочной продукции) вывезла в Российскую Федерацию (в том числе в адрес аффилированной структуры) продукции на сумму свыше 20 млн рублей.
По данному факту общество привлечено к административной ответственности. Учитывая обстоятельства совершенного правонарушения и массовый характер незаконных сделок, штрафные санкции применены в максимальном размере и составили 12 млн рублей.
В целях обеспечения уплаты штрафа наложен арест на недвижимое имущество, дорогостоящие автомобили и денежные средства общества. В ближайшее время также будет дана оценка иным выявленным нарушениям в деятельности данной коммерческой структуры.
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