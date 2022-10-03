ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 20 РАЗРАБОТОК БГУ ПРЕДСТАВЯТ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ «МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ-2022»


10:23 04.10.2022

Более 20 разработок БГУ представят на Международной специализированной выставке «Медицина и здоровье-2022», которая пройдет с 4 по 6 октября в Минске (ул. Ташкентская, 19, вход №50).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию БГУ войдут фармацевтические препараты, пищевые добавки и медицинское оборудование. Это лекарственный препарат «Антиспайк» для профилактики спайкообразования при хирургических вмешательствах на органах брюшной полости. Также в линейке препаратов противоопухолевые лекарства «Цисплацел», «Проспиделонг» и «Темодекс». Первое в представленной линейке применяется для удаления опухолей в области головы и шеи. «Проспиделонг» и «Темодекс» имеют гидрогелевую субстанцию и используются при локальной химиотерапии рака желудка и головного мозга соответственно. Установка общей гипертермии «Птичь-М» применяется при комплексной борьбе с онкозаболеваниями.

Посетителям выставки покажут специальную приставку к компьютеру для оценки состояния дыхательной системы человека – спирометр МАС-1-ПК. С его помощью можно измерить параметры внешнего дыхания, сопоставить их с нормативами.

В числе инноваций университета обозначен эхосинускоп ультразвуковой «ЭСУ-01Д». Прибор используется для оперативной диагностики верхнечелюстных и лобных пазух человека в лечебной практике и скриннинговых обследованиях. Позволяет преимущественно без использования рентгена определить наличие и уровень заполнения пазух экссудатом (жидкость, образующаяся при воспалении), глубину пазух (при наличии экссудата), толщину передних стенок и наличие патологических образований. Прибор прост и безопасен в использовании, обладает высокой чувствительностью и позволяет оперативно получить данные обследования.

Также среди выставочных экспонатов математические модели для хирургической практики, неспецифические лечебно-профилактические биопрепараты для борьбы с инфекционными заболеваниями, съедобные пленки и покрытия на основе полисахаридов и растительных антимикробных и антиоксидантных добавок, экспресс-диагностика вирусной ДНК и др.

Подробная информация о разработках в области здравоохранения, их конкурентных преимуществах, технических характеристиках будет представлена на тематических плакатах и в мультимедийных презентациях.

Организатором мероприятия выступает ЗАО «Минскэкспо».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.10.2022
валюта курс
EUR 2.3843
USD 2.4501
RUB 4.2644
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.3843 +0.0259
USD 2.4501 +0.0199
RUB 4.2644 -0.0357
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3880 2.4180
USD 2.4650 2.4790
RUB 3.3000 4.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 04.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9700 0.9830
EUR/RUB 56.5000 69.7000
USD/RUB 58.5000 72.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте