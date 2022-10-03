Более 20 разработок БГУ представят на Международной специализированной выставке «Медицина и здоровье-2022», которая пройдет с 4 по 6 октября в Минске (ул. Ташкентская, 19, вход №50).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию БГУ войдут фармацевтические препараты, пищевые добавки и медицинское оборудование. Это лекарственный препарат «Антиспайк» для профилактики спайкообразования при хирургических вмешательствах на органах брюшной полости. Также в линейке препаратов противоопухолевые лекарства «Цисплацел», «Проспиделонг» и «Темодекс». Первое в представленной линейке применяется для удаления опухолей в области головы и шеи. «Проспиделонг» и «Темодекс» имеют гидрогелевую субстанцию и используются при локальной химиотерапии рака желудка и головного мозга соответственно. Установка общей гипертермии «Птичь-М» применяется при комплексной борьбе с онкозаболеваниями.

Посетителям выставки покажут специальную приставку к компьютеру для оценки состояния дыхательной системы человека – спирометр МАС-1-ПК. С его помощью можно измерить параметры внешнего дыхания, сопоставить их с нормативами.

В числе инноваций университета обозначен эхосинускоп ультразвуковой «ЭСУ-01Д». Прибор используется для оперативной диагностики верхнечелюстных и лобных пазух человека в лечебной практике и скриннинговых обследованиях. Позволяет преимущественно без использования рентгена определить наличие и уровень заполнения пазух экссудатом (жидкость, образующаяся при воспалении), глубину пазух (при наличии экссудата), толщину передних стенок и наличие патологических образований. Прибор прост и безопасен в использовании, обладает высокой чувствительностью и позволяет оперативно получить данные обследования.

Также среди выставочных экспонатов математические модели для хирургической практики, неспецифические лечебно-профилактические биопрепараты для борьбы с инфекционными заболеваниями, съедобные пленки и покрытия на основе полисахаридов и растительных антимикробных и антиоксидантных добавок, экспресс-диагностика вирусной ДНК и др.

Подробная информация о разработках в области здравоохранения, их конкурентных преимуществах, технических характеристиках будет представлена на тематических плакатах и в мультимедийных презентациях.

Организатором мероприятия выступает ЗАО «Минскэкспо».