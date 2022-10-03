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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ПРОГНОЗИРУЮТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ В МАШИНОСТРОЕНИИ, ДЕРЕВООБРАБОТКЕ И ПИЩЕПРОМЕ


09:58 04.10.2022

Позитивные тренды в экономике будут поддержаны ростом эффективности работы предприятий. Об этом заявил 3 октября 2022 года первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, комментируя перспективы наращивания вклада промышленности в повышение устойчивости экономики.

«Мы прогнозируем восстановительную динамику в машиностроении, деревообработке, пищевой промышленности. Этому способствует, в первую очередь, адаптация отраслей к внешним условиям благодаря росту спроса на нашу продукцию на рынках дружественных стран, перестраиванию логистики и переориентации экспортных потоков. Наши оценки подтверждаются результатами опросов, проведенных НИЭИ Минэкономики в сентябре. Они свидетельствуют о преобладании положительных оценок менеджмента перспектив развития производств», - сказал Юрий Чеботарь, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По его словам, руководители прогнозируют увеличение портфеля заказов, уровней спроса и занятости, снижение складских запасов.

«Как следствие, сезонно сглаженный индекс промышленного оптимизма достиг максимума в текущем году. Необходимо в полной мере использовать этот потенциал для закрепления наблюдаемой восстановительной динамики и дальнейшего устойчивого экономического роста», – резюмировал чиновник.
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