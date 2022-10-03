В связи с плановыми ремонтными работами на участке Могилев-Жлобин 4, 5, 17, 18, 19 и 20 октября, изменяется расписание поезда № 615/616 Могилев-Гомель.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в эти дни поезд отправится из Могилева на 2 часа 35 минут раньше графика – в 8:25.

Кроме того, 6 октября будут отменены поезда № 615/616 Могилев-Гомель и Гомель-Могилев (отправлением из Могилева в 11:00, из Гомеля в 14:27 соответственно).

БЖД просит пассажиров учитывать данное обстоятельство при планировании поездок.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временные неудобства.