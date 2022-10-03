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ЭКОНОМИКА РБ
ГРАФИК ПОЕЗДОВ В СООБЩЕНИИ МОГИЛЕВ-ГОМЕЛЬ В ОКТЯБРЕ ВРЕМЕННО ИЗМЕНИТСЯ
09:24 04.10.2022
В связи с плановыми ремонтными работами на участке Могилев-Жлобин 4, 5, 17, 18, 19 и 20 октября, изменяется расписание поезда № 615/616 Могилев-Гомель.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в эти дни поезд отправится из Могилева на 2 часа 35 минут раньше графика – в 8:25.
Кроме того, 6 октября будут отменены поезда № 615/616 Могилев-Гомель и Гомель-Могилев (отправлением из Могилева в 11:00, из Гомеля в 14:27 соответственно).
БЖД просит пассажиров учитывать данное обстоятельство при планировании поездок.
Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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