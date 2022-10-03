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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ПИТАНИЯ ОБСУДЯТ 6-7 ОКТЯБРЯ В НАН БЕЛАРУСИ
18:00 03.10.2022
XIX Международная научно-практическая конференция «Проблемы продовольствия и питания» состоится 6-7 октября 2022 года в РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию» (ул. Козлова, 29).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, в рамках конференции будут обсуждены проблемы технологий пищевых производств, технологии продуктов питания функционального назначения, здоровое питание, проблемы импортозамещения, а также процессы и аппараты пищевых производств.
В мероприятии примут участие ученые, специалисты-практики, представители министерств и ведомств.
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