ЭКОНОМИКА РБ

ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ПИТАНИЯ ОБСУДЯТ 6-7 ОКТЯБРЯ В НАН БЕЛАРУСИ

18:00 03.10.2022 XIX Международная научно-практическая конференция «Проблемы продовольствия и питания» состоится 6-7 октября 2022 года в РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию» (ул. Козлова, 29). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, в рамках конференции будут обсуждены проблемы технологий пищевых производств, технологии продуктов питания функционального назначения, здоровое питание, проблемы импортозамещения, а также процессы и аппараты пищевых производств. В мероприятии примут участие ученые, специалисты-практики, представители министерств и ведомств.