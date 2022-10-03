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ЭКОНОМИКА РБ


МТЗ УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ ТРАКТОРОВ НА 24,4%


17:53 03.10.2022

ОАО «Минский тракторный завод» в январе-августе 2022 г произвело 25 155 единиц тракторной техники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, объем производства в действующих ценах составил около 2 миллиардов рублей, что более чем на 40% выше, чем за аналогичный прошлогодний период.

На экспорт поставлено продукции на сумму 537 377,5 тысячи долларов, темп роста экспорта – 124,4%. Рентабельность продаж – 14,4%.

Темп роста производительности труда на одного работника по выручке от реализации составил 128,5%. Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы - 1,123.
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