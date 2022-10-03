|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МТЗ УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ ТРАКТОРОВ НА 24,4%
17:53 03.10.2022
ОАО «Минский тракторный завод» в январе-августе 2022 г произвело 25 155 единиц тракторной техники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, объем производства в действующих ценах составил около 2 миллиардов рублей, что более чем на 40% выше, чем за аналогичный прошлогодний период.
На экспорт поставлено продукции на сумму 537 377,5 тысячи долларов, темп роста экспорта – 124,4%. Рентабельность продаж – 14,4%.
Темп роста производительности труда на одного работника по выручке от реализации составил 128,5%. Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы - 1,123.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 03.10.2022
Курсы в банках
на 03.10.2022
Конвертация в банках
на 03.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте