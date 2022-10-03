В Беларуси стартовал новый благотворительный аукцион доменных имен.

Он продлится всего несколько дней и позволит приобрести доменные имена, которые лишились прежних владельцев. Среди интересных лотов октября - домен газеты "Переходный возраст" - pvz.by, магазин техники Apple - vdo.by и домен Гродненского исполнительного комитета - rik.by.

Более подробную информацию по каждому домену можно получить с помощью сервиса оценки доменных имен, который разработали специалисты HostFly.by. Сервис позволяет не только оценить лоты сразу по нескольким ключевым критериям, включая возраст домена, ИКС, количеству ссылок, символов в названии и показателям в SEMrush Rank, но и моментально перейти на страницу со ставками за интересный лот.

Благотворительный аукцион доменных имен завершится 6 октября, а собранные с успешных ставок средства будут отправлены в адрес детских домов Беларуси.