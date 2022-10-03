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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ БОБРУЙЧАН В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ЗАНИМАЛИСЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ЗАЯВИТЕЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ


17:39 03.10.2022

В январе-августе 2022 года в Бобруйске 1075 физических лиц уплатили единый налог за осуществление различных видов деятельности по заявительному принципу без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, сумма единого налога, поступившая от них в бюджет, составила 384,4 тыс. рублей.

Традиционно среди видов деятельности, которые осуществляли бобруйчане, первое место занимает оказание парикмахерских и косметических услуг, услуг по маникюру и педикюру. Эти услуги оказывали 333 человека, или 31% от числа самозанятых.

Также жители города занимались следующими видами деятельности:

170 бобруйчан оказывали услуги репетитора;

164 человека продавали на торговых местах и (или) в иных установленных местах продукцию цветоводства, декоративные растения, их семена и рассаду, животных (за исключением котят и щенков), хлебобулочные и кондитерские изделия, готовую кулинарную продукцию, изготовленную этими физическими лицами;

92 человека реализовывали котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки);

64 человека ремонтировали швейные, трикотажные изделия и головные уборы, часы, обувь, занимались производством одежды и обуви из материалов заказчика.

Кроме того, бобруйчане занимались выполнением штукатурных, малярных, стекольных работ, работ по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеиванием стен обоями, приготовлением пищи в домашних хозяйствах граждан, фотосъемкой, изготовлением фотографий, видеосъемкой событий, предоставлением услуг тамады, музыкально- развлекательным обслуживанием торжеств, деятельностью, связанной с поздравлением, ремонтом, техническим обслуживанием компьютеров и периферийного оборудования, сборкой мебели и многими другими видами деятельности, предусмотренными пунктом 3 статьи 337 Налогового кодекса Республики Беларусь.
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