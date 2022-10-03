ЭКОНОМИКА РБ

МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ

17:22 03.10.2022 Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 октября 2022 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br126,99 (ранее Br133,88), серебро – Br1,44 (ранее Br1,40), платина – Br66,62 (ранее Br66,33); палладий – Br169,15 (ранее Br163,97); родий – Br1055,77 (ранее Br1079,56), рутений – Br41,79 (ранее Br45,79); иридий – Br322,96 (ранее Br371,78), осмий – Br30,40 (ранее Br31,31). Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.