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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
17:22 03.10.2022
Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 октября 2022 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br126,99 (ранее Br133,88), серебро – Br1,44 (ранее Br1,40), платина – Br66,62 (ранее Br66,33); палладий – Br169,15 (ранее Br163,97); родий – Br1055,77 (ранее Br1079,56), рутений – Br41,79 (ранее Br45,79); иридий – Br322,96 (ранее Br371,78), осмий – Br30,40 (ранее Br31,31).
Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.
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