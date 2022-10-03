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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМСЕЛЬМАШ ПРЕДСТАВИТ ТЕХНИКУ НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ
16:19 03.10.2022
ОАО «Гомсельмаш» совместно с АО «Брянсксельмаш» представят образцы техники на Международной специализированной выставке сельхозтехники и оборудования «Агросалон-2022», которая пройдет с 4 по 7 октября 2022 года в Москве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, центральное место в совместной экспозиции «Гомсельмаша» и «Брянсксельмаша» на агросалоне займут зерноуборочные комбайны. Сегодня «Гомсельмаш» делает акцент на развитии электронных систем управления. Показательный пример – прогрессивный комбайн премиум-класса GOMSELMASH GS2124, который будет представлен на АГРОСАЛОНЕ. Гибридную серию зерноуборочных комбайнов GOMSELMASH дополнит новая модель GH800, которая в этом году впервые приняла участие в уборочной кампании.
Использованные решения позволяют выпускаемому серийно GS2124 и новому GH800 эффективно обмолачивать влажное зерно, чисто убирать засоренные поля и при высокой производительности демонстрировать большую скорость уборки.
В числе экспонатов выставки также будет представлен комбайн GS12A1 ПЕРЕСВЕТ в усовершенствованной модификации Deluxe, которую освоила компания «Брянсксельмаш», взяв за основу белорусский прототип GS12A1 PROFI. Расширенная комплектация модели включает все системы, так необходимые комбайнеру для легкой и продуктивной работы.
Линейку кормоуборочной техники представит модернизированная версия серийного комбайна FS80 ДОБРЫНЯ производства «Брянсксельмаш». «Гомсельмаш» намерен также продемонстрировать самоходную косилку на гусеничном ходу CS150C и новое мобильное средство MS450, которое агрегатируется с большим перечнем адаптеров и рассчитано на самое широкое применение в сельхозпроизводстве. Посетители выставки смогут оценить и преимущества высокопроизводительного комплекса для мульчирования MS280F, выпускаемого АО «Брянсксельмаш».
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