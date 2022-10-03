|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЙ ГОРОД (БЕЛАРУСЬ)» ЗАРАБОТАЛО В БОБРУЙСКЕ
15:44 03.10.2022
Мобильное приложение «Мой город» начало работать в Бобруйске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белтелекома, город стал одиннадцатым в стране и первым в Могилевской области, где появился цифровой навигатор по городским услугам и сервисам.
Местные жители и гости Бобруйска получили удобный доступ практически ко всей инфраструктуре. Здесь размещена структурированная информация о большинстве предприятий и организаций. Все они сгруппированы в отдельных тематических модулях: городская администрация, государственные организации, сфера услуг, здоровье и спорт, образование, отдых и туризм, торговля и др. Онлайн-сервисы дают возможность записаться на прием к руководителю организации, заказать товар или услугу, забронировать столик в ресторане или номер в гостинице, вызвать коммунальную службу и многое другое. Также пользователи приложения всегда будут в курсе городских событий благодаря новостному разделу.
В наполнении платформы могут принять участие различные субъекты хозяйствования города. Для этого необходимо оставить заявку на сайте moygorod.by или обратиться в сервисный центр РУП «Белтелеком» в Бобруйске (ул. Минская, 21, тел.: +375-22572-72-30, ).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 03.10.2022
Курсы в банках
на 03.10.2022
Конвертация в банках
на 03.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте