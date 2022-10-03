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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЙ ГОРОД (БЕЛАРУСЬ)» ЗАРАБОТАЛО В БОБРУЙСКЕ


15:44 03.10.2022

Мобильное приложение «Мой город» начало работать в Бобруйске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белтелекома, город стал одиннадцатым в стране и первым в Могилевской области, где появился цифровой навигатор по городским услугам и сервисам.

Местные жители и гости Бобруйска получили удобный доступ практически ко всей инфраструктуре. Здесь размещена структурированная информация о большинстве предприятий и организаций. Все они сгруппированы в отдельных тематических модулях: городская администрация, государственные организации, сфера услуг, здоровье и спорт, образование, отдых и туризм, торговля и др. Онлайн-сервисы дают возможность записаться на прием к руководителю организации, заказать товар или услугу, забронировать столик в ресторане или номер в гостинице, вызвать коммунальную службу и многое другое. Также пользователи приложения всегда будут в курсе городских событий благодаря новостному разделу.

В наполнении платформы могут принять участие различные субъекты хозяйствования города. Для этого необходимо оставить заявку на сайте moygorod.by или обратиться в сервисный центр РУП «Белтелеком» в Бобруйске (ул. Минская, 21, тел.: +375-22572-72-30, ).
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