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ЭКОНОМИКА РБ


ОЗИМЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕЯНЫ НА ПЛОЩАДИ 139 ТЫС. ГА, ИЛИ 50% ОТ ПЛАНА


15:13 03.10.2022

В Гомельской области озимые зерновые культуры посеяны на площади 139 тыс. га, или 50% от плана. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Петрожицкий.

По его словам, Мозырский район посеял уже 84%. В то же время как Кормянский, Калинковичский, Лоевский, Жлобинский, Житковичский - по чуть более 40%.

Под сев озимых зерновых культур в области подготовили 204,7 тыс. га почвы (67% от плана).

Говоря о заготовке кормов, председатель облсельхозпрода отметил, что кукурузу на силос в регионе убрали на 141 тыс. га, или 57%.

"В целом на каждую условную голову скота общественного сектора заготовлено по более чем 21 ц кормовых единиц, это выше уровня прошлого года", - добавил он.

Аграрии убрали 6,9 тыс. га кукурузы на зерно (15% от плана). Намолочено 40,2 тыс. т с урожайностью почти 59 ц/га, что более чем на 11 ц/га выше показателя 2021 года.
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