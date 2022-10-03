ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 3%


14:37 03.10.2022

Страховые организации республики за январь-август 2022 года собрали 1216,6 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за восемь месяца текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 3%.

По добровольным видам страхования за январь-август 2022 года страховые взносы составили 794,9 млн рублей, что на 7,4 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-август 2022 года – 421,7 млн рублей, что на 28,2 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 65,3% (за январь-август 2021 года – 66,7%).

За январь-август 2022 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 799,1 млн рублей, что на 122,7 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-август 2022 года составил 65,7% (за январь-август 2021 года – 57,3%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.10.2022
валюта курс
EUR 2.3584
USD 2.4302
RUB 4.3001
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.3843 +0.0259
USD 2.4501 +0.0199
RUB 4.2644 -0.0357
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3860 2.4000
USD 2.4440 2.4580
RUB 3.3000 4.2600
подробнее

Конвертация в банках
на 03.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9770 0.9880
EUR/RUB 57.1000 69.7000
USD/RUB 58.0000 72.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте