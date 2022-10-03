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ЭКОНОМИКА РБ
СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 3%
14:37 03.10.2022
Страховые организации республики за январь-август 2022 года собрали 1216,6 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за восемь месяца текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 3%.
По добровольным видам страхования за январь-август 2022 года страховые взносы составили 794,9 млн рублей, что на 7,4 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.
Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-август 2022 года – 421,7 млн рублей, что на 28,2 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.
Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 65,3% (за январь-август 2021 года – 66,7%).
За январь-август 2022 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 799,1 млн рублей, что на 122,7 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.
Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-август 2022 года составил 65,7% (за январь-август 2021 года – 57,3%).
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