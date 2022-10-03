Партию незадекларированных автозапчастей стоимостью более 6 млн рублей обнаружили гродненские таможенники в грузовом автомобиле, следовавшем из Ирландии через пункт пропуска «Бенякони».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, по сведениям, указанным в документах узбекским перевозчиком, в грузовике MAN через белорусско-литовскую границу перевозили автомобильные запчасти. Однако при проверке гродненские таможенники установили, что в грузовом отсеке находится более 185 тыс. автозапчастей, сведения о которых в документах отсутствуют.

По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.