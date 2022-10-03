ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ НАЗНАЧЕНЫ НОВЫЙ МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ГЛАВА БЕЛИНВЕСТБАНКА, ДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЙ

13:31 03.10.2022 Лукашенко 3 октября 2022 года рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба. Согласно информации, Александр Рогожник назначен министром промышленности, Сергей Бартош - помощником президента - инспектором по Гомельской области. Лукашенко также дал согласие на назначение: Олега Козаредова - председателем правления ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", Андрея Буйневича - генеральным директором ОАО "ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ", Владимира Маркова - генеральным директором ОАО "Могилевхимволокно", Олега Швеца - первым заместителем министра архитектуры и строительства, Александра Шваюнова - заместителем министра архитектуры и строительства, Александра Корбута - первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, Ивана Приходько - заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, Александра Ефимова - заместителем министра промышленности, Михаила Баценко - председателем Барановичского горисполкома, Сергея Ярца - председателем Жлобинского райисполкома, Сергея Довгалева - председателем Речицкого райисполкома, Ирины Намоченко - председателем Октябрьского райисполкома, Олега Таргонского - председателем Лоевского райисполкома, Сергея Дылюка - председателем Лельчицкого райисполкома, Владимира Антоненко - председателем Наровлянского райисполкома, Валерия Хелского - председателем Гродненского райисполкома, Александра Студнева - председателем Могилевского горисполкома, Игоря Киселя - председателем Бобруйского горисполкома, Андрея Кожемякина - председателем Славгородского райисполкома, Ольги Пристромской - председателем Белыничского райисполкома, Андрея Жука - заместителем председателя Гродненского облисполкома, Анатолия Дорожко - членом Гродненского облисполкома, Юрия Фролова - членом Минского горисполкома.