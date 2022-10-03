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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАЗНАЧЕНЫ НОВЫЙ МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ГЛАВА БЕЛИНВЕСТБАНКА, ДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЙ
13:31 03.10.2022
Лукашенко 3 октября 2022 года рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, Александр Рогожник назначен министром промышленности, Сергей Бартош - помощником президента - инспектором по Гомельской области.
Лукашенко также дал согласие на назначение:
Олега Козаредова - председателем правления ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк",
Андрея Буйневича - генеральным директором ОАО "ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ",
Владимира Маркова - генеральным директором ОАО "Могилевхимволокно",
Олега Швеца - первым заместителем министра архитектуры и строительства,
Александра Шваюнова - заместителем министра архитектуры и строительства,
Александра Корбута - первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды,
Ивана Приходько - заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды,
Александра Ефимова - заместителем министра промышленности,
Михаила Баценко - председателем Барановичского горисполкома,
Сергея Ярца - председателем Жлобинского райисполкома,
Сергея Довгалева - председателем Речицкого райисполкома,
Ирины Намоченко - председателем Октябрьского райисполкома,
Олега Таргонского - председателем Лоевского райисполкома,
Сергея Дылюка - председателем Лельчицкого райисполкома,
Владимира Антоненко - председателем Наровлянского райисполкома,
Валерия Хелского - председателем Гродненского райисполкома,
Александра Студнева - председателем Могилевского горисполкома,
Игоря Киселя - председателем Бобруйского горисполкома,
Андрея Кожемякина - председателем Славгородского райисполкома,
Ольги Пристромской - председателем Белыничского райисполкома,
Андрея Жука - заместителем председателя Гродненского облисполкома,
Анатолия Дорожко - членом Гродненского облисполкома,
Юрия Фролова - членом Минского горисполкома.
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