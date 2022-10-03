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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ НАЗНАЧЕНЫ НОВЫЙ МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ГЛАВА БЕЛИНВЕСТБАНКА, ДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЙ


13:31 03.10.2022

Лукашенко 3 октября 2022 года рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, Александр Рогожник назначен министром промышленности, Сергей Бартош - помощником президента - инспектором по Гомельской области.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Олега Козаредова - председателем правления ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк",

Андрея Буйневича - генеральным директором ОАО "ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ",

Владимира Маркова - генеральным директором ОАО "Могилевхимволокно",

Олега Швеца - первым заместителем министра архитектуры и строительства,

Александра Шваюнова - заместителем министра архитектуры и строительства,

Александра Корбута - первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды,

Ивана Приходько - заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды,

Александра Ефимова - заместителем министра промышленности,

Михаила Баценко - председателем Барановичского горисполкома,

Сергея Ярца - председателем Жлобинского райисполкома,

Сергея Довгалева - председателем Речицкого райисполкома,

Ирины Намоченко - председателем Октябрьского райисполкома,

Олега Таргонского - председателем Лоевского райисполкома,

Сергея Дылюка - председателем Лельчицкого райисполкома,

Владимира Антоненко - председателем Наровлянского райисполкома,

Валерия Хелского - председателем Гродненского райисполкома,

Александра Студнева - председателем Могилевского горисполкома,

Игоря Киселя - председателем Бобруйского горисполкома,

Андрея Кожемякина - председателем Славгородского райисполкома,

Ольги Пристромской - председателем Белыничского райисполкома,

Андрея Жука - заместителем председателя Гродненского облисполкома,

Анатолия Дорожко - членом Гродненского облисполкома,

Юрия Фролова - членом Минского горисполкома.
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