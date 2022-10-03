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ЭКОНОМИКА РБ
А1 ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «SMART-РАССЫЛКА»
13:17 03.10.2022
Компания А1 изменяет условия предоставления услуги «Smart-рассылка» для бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 11 октября 2022 года в связи с повышением стоимости отправки SMS-сообщений российскими операторами связи вводится новый тариф «"SMS - рассылка" в сети операторов Российской Федерации». Стоимость одного отправления составит 1,96 рубля с учетом НДС.
При этом тариф «"SMS - рассылка" в сети зарубежных операторов» больше не будет включать возможность отправлений в Россию. Остальные тарифы остаются без изменений.
Услуга «Smart-рассылка» позволяет индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам осуществлять рассылки своим клиентам по каналам Viber и SMS с единой и защищенной платформы. Воспользоваться услугами платформы рассылок может абонент А1 с любым тарифным планом для юридического лица (кроме тарифных планов «Передача данных», «Телеметрия» и линейки тарифных планов SIP). Подключение бесплатное – нужно только обратиться с заявлением в магазины А1 либо отправить его на электронный адрес .
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