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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЕПЭУ ДОСТУПНА НОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ УСЛУГА
12:45 03.10.2022
На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 1 октября доступна новая электронная услуга ОАИС 3.64.01 «Дополнительное накопительное пенсионное страхование».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, она предназначена для юридических лиц, чьи работники являются участниками программы добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии.
В рамках услуги, оказываемой посредством единого портала электронных услуг, работодатель может: проверить наличие и получить информацию о договоре дополнительного накопительного пенсионного страхования в отношении работника; получить общую информацию о направленных списках, а также их статус; загрузить списки различного типа и направить их в республиканское унитарное страховое предприятие «Стравита».
Услуга доступна со строгой аутентификацией (с использованием личной электронной цифровой подписи) на основании публичного договора на безвозмездной основе.
Услуга разработана в соответствии с указом от 27 сентября 2021 г. № 367 «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии». Согласно документу, параллельно с существующей пенсионной системой с 1 октября в стране начинает работать новый механизм добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии.
Добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии – это программа формирования будущей пенсии за счет собственных добровольных взносов и софинансирования государством (при участии работодателя).
Указом № 367 установлено, что осуществлять страхование будет республиканское унитарное страховое предприятие «Стравита», которое уже 20 лет занимается добровольным страхованием жизни и дополнительной пенсии.
Участником программы может стать работающий гражданин, за которого уплачиваются взносы в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты и которому остается не менее 3 лет до общеустановленного пенсионного возраста.
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