ЭКОНОМИКА РБ

ВТОРОЙ МАГАЗИН ОАО "СВІТАНАК" ОТКРЫЛСЯ В СМОЛЕНСКЕ

12:38 03.10.2022 Сегодня в Смоленске состоялось открытие второго магазина ОАО "Світанак". Об этом сообщает Telegram-канал концерна "Беллегпрома". Согласно информации, здесь представлен широкий ассортимент продукции не только Жодинского предприятия, но и изделия торговых марок Polesie и "Калінка".