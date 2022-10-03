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ЭКОНОМИКА РБ
ВТОРОЙ МАГАЗИН ОАО "СВІТАНАК" ОТКРЫЛСЯ В СМОЛЕНСКЕ
12:38 03.10.2022
Сегодня в Смоленске состоялось открытие второго магазина ОАО "Світанак". Об этом сообщает Telegram-канал концерна "Беллегпрома".
Согласно информации, здесь представлен широкий ассортимент продукции не только Жодинского предприятия, но и изделия торговых марок Polesie и "Калінка".
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