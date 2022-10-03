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ЭКОНОМИКА РБ


ТОРФОЗАВОДЫ БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛИ ПОСТАВКИ ТОРФЯНЫХ БРИКЕТОВ ДЛЯ НУЖД НАСЕЛЕНИЯ НА 8%


12:10 03.10.2022

Торфозаводы увеличили поставки торфяных брикетов для нужд населения на 8%. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Денис Мороз.

По его словам, эта работа ведется в рамках заключенных с топливоснабжающими организациями договоров.

В этом году в стране добыто 2,4 млн тонн торфа, что почти в 1,5 раза превышает объемы прошлого года.

"Произведено более 600 тыс. тонн торфобрикетов, - рассказал Денис Мороз. - В адрес организаций, которые занимаются продажей торфяного топлива для населения, поставлено на 8% больше топливных брикетов по сравнению с прошлым годом".
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