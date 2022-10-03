Сегодня коллегия Министерства здравоохранения подтвердила решение лечебно-контрольного совета (ЛКС) Минздрава, проведенного 29 сентября 2022 года, о приостановлении действия лицензий на меддеятельность ОДО «Элитон плюс» с 14 октября 2022 г. и о возобновлении действия лицензии в ООО «Медицинский центр «Нордин» и в ООО «Три Дантиста Плюс».

Как сообщает Telegram-канал ведомства, в 2022 г. в Минздрав поступило обращение по вопросам качества и организации медпомощи в ОДО «Элитон плюс».

«В результате комиссией выявлены грубые нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и лицензировании: нарушения санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм и правил; отсутствие договоров на техническое обслуживание и ремонт медицинской техники; отсутствие медицинской документации, наличие и ведение которой требуются для выполнения работ и (или) оказания услуг, составляющих лицензируемую деятельность; непредставление в Министерство здравоохранения в течение месяца со дня назначения документов о назначении на должности медицинских работников иных работников вместо заявленных при получении лицензии», - утверждает ведомство.

На заседании ЛКС также были рассмотрены вопросы о принятых мерах по устранению выявленных нарушений в ООО «Медицинский центр «Нордин» и в ООО «Три Дантиста Плюс».

Ранее решением ЛКС, а затем коллегии Минздрава этим субъектам хозяйствования было приостановлено действие лицензий на медицинскую деятельность «за грубые нарушения законодательства о лицензировании, законодательства о здравоохранении, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Проанализировав и обсудив материалы проверок, представленные повторными комиссиями Минздрава, ЛКС пришел к выводу, что все выявленные нарушения устранены.

«В связи с чем ЛКС принял решение о возможности возобновлении действия лицензий на медицинскую деятельность ООО «Медицинский центр «Нордин» и ООО «Три Дантиста Плюс», - говорится в сообщении.